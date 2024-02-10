إعلان نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية للفصل الدراسى الأول بالشرقية

أعلنت نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية- في بيان- إن النتائج متاحة بالمعاهد على مستوى المحافظة، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية، والاعدادية اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.

وتوجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بالتهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المقبلة.

وأوضح أن النتيجة شهدت العام ارتفاعًا لشريحة الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر، كما تناقص عدد الطلاب الحاصلين على أقل من 50% عن العام الماضي، ووصل معدل الخطأ في أعمال إنهاء النتائج إلى صفر%، الأمر الذي يعكس جهود منطقة الشرقية في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.