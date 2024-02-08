الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

"القومى للبحوث": جامعة الطفل مشروع قومى بمجال التعليم الإبداعى لاكتشاف المواهب العلمية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قال القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش، إن جامعة الطفل تعد مشروعًا قوميًا في مجال التعليم الإبداعي لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم؛ لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم. 

جاء ذلك على هامش ختام فعاليات المرحلة السادسة من جامعة الطفل اليوم الخميس، بالمركز القومي للبحوث، والتي استضافها المركز للعام الثالث على التوالي بمشاركة 100 طالب.

وأضاف الدكتور حسين درويش- في تصريح اليوم- أن حرص المركز على استضافة فعاليات جامعة الطفل يأتي إيمانًا بدوره في تنمية قدرات الشباب والأطفال، وحثهم على البحث العلمي والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم بمراحل عمرية مبكرة؛ لدعمهم وخلق كوادر شبابية ذات قدرة على قيادة المجتمع المصري.

وأوضح أن فعاليات جامعة الطفل تقام ضمن مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتضمنت العديد من الأنشطة والزيارات لمعامل المعاهد المختلفة بالمركز ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج، ومعهد بحوث العلوم الصيدلية وغيرها، وزيارة ميدانية لحقل الطاقة الشمسية.

وتابع أنه أقيمت على هامش الفعاليات ورشة فنية إبداعية للفنانة الدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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من جانبها قالت القائم بأعمال عميد معهد الصناعات النسيجية والمنسق الخاص بجامعة الطفل الدكتورة سمر سامي شرف، إن برنامج جامعة الطفل هو برنامج علمي متكامل تدعمه أكاديمية البحث العلمي وتشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، وبعض المراكز البحثية تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت أن فعاليات جامعة الطفل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب، حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 45 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وبعض المعاهد البحثية.

المركز القومي للبحوث جامعة الطفل حسين درويش مجال التعليم الإبداعي فعاليات المرحلة السادسة

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