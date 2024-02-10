السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح الدورة التدريبية للتفتيش الموقعى لأسلحة الدمار الشامل بمعهد الفلك

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

يستضيف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعد غد الإثنين، فعاليات الدورة التعريفية الإقليمية الـ26 للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية بمشاركة 55 مشاركا من 42 دولة.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريح له اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030؛ لتشمل عددا من المحاور، سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومي.

وقال إن الدورة، التي تستمر ٧ أيام، ستقدم نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات. 

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن فعاليات الدورة تهدف لتوسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم ومهارات التفاوض.

افتتاح مبنى المركز الوطني المصري لبيانات نزع السلاح الجديد

وكشف رئيس المعهد، عن افتتاح مبنى المركز الوطني المصري لبيانات نزع السلاح الجديد بالمعهد، بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة، وهو مركز متميز لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، لتعزيز مبادرات المنظمة في إفريقيا.

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جدير بالذكر أن مصر شاركت في مجموعة العمل العلمية التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي للبدء في إعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبناء عليه تم إعداد الاتفاقية الدولية، التي تم توقيعها عام 1996، حيث انضمت مصر لها عام 1997.

ويمثل المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح، والذى يستضيفه المعهد نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي  الشامل.

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدورة التعريفية الإقليمية الحظر الشامل للتجارب النووية الخطة الاستراتيجية 2030 مهارات التفاوض

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