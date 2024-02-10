"تحطيم أوثان العقل".. كتاب حوارات فكرية يصدر عن "مؤسسة المثقف العربى"

صدر حديثًا عن "مؤسسة المثقف العربي" بالتعاون مع "دار أمل الجديدة" بسوريا كتاب "تحطيم أوثان العقل.. حوارات الفكر في السنوات العاصفة"، للكاتبة الصحافية حنان عقيل.

يضم الكتاب مجموعة من الحوارات الفكرية التي أجرتها الكاتبة في الفترة من 2016 وحتى 2022، مع مجموعة من الشخصيات المعنية بالفكر والثقافة، وقد تعرضت تلك الحوارات إلى النتاج الفكري لعدد من كبار الكتاب والباحثين وكذلك التحوُلات العاصفة التي شهدتها تلك الفترة من عُمر الأمة العربيّة ورؤية هؤلاء الباحثين والمفكرين للمآلات المحتملة التي تحملها هذه الوقائع والتغيرات.

وما يَسم الحوارات الموجودة في هذا الكتاب هو التُنوع في الأطروحات وتعدُد المنهجيات، ما يُقدِّم إضاءة لأفكار شخصيات امتازت بنتاجها الثري والمهم، فضلًا عن تسليط الضوء على المواقف الفكرية لمُثقفين بارزين من المُتغيرات على الساحة العربيّة في السنوات الأخيرة.

يقدم الكتاب للقارئ وجبة فكرية دسمة يمكن من خلالها تكوين صورة بانورامية عن تحولات الفكر العربي على مدار تاريخه، مرورًا بما أفرزه هذا الفكر من أسئلة عن الراهن، ووصولًا إلى أبرز المتغيرات الثقافية والسياسية التي شهدتها فترة ما بعد الثورات العربية والتي تضم مآلات العنف المبني على أسس دينية والتوظيف السياسي للدين ثم التحولات التي قادت إلى إعادة النظر في نموذج العولمة النيوليبرالية السائد في العالم ومثالبه، فضلًا عن الآفاق الفكرية التي حملتها الثورة التكنولوجية الراهنة ودورها في تغيير رؤية الفرد لذاته وللعالم.

وجاء في تقديم الكتاب: لم تهدف هذه المقابلات، التي أجريناها مع مُفكرين وباحثين من أنحاء مُختلِفة في العالم العربي بالفترة من 2016 وحتى 2022، إلى الانخراط في نقاشات سياسيّة أو أيدولوجيّة، وإنما عُنيت في المقام الأول بالأسئلة الفكريّة التي واكبت هذه التطورات والتحولات، وطبيعة انشغالات المثقفين المتزامِنة معها، وموضع تلك الانشغالات في سياق تاريخ الفكر العربي.

من هذا المنظور، يمكن اعتبار هذه النقاشات، بصورةٍ ما، توثيقًا للانشغالات الفكريّة التي أثارتها تلك الفترة وتبدُلاتها، متموضعة في سياق أعم وأشمل هو الأسئلة الإشكالية التي طرحها المفكرون العرب منذ ما يربو عن قرنين؛ منذ رِفاعة الطهطاوي (1801- 1873) إلى طه حسين (1889-1973) وصولًا إلى الأجيال الجديدة من الباحثين الذين نشروا كتاباتِهم في النصف الثاني من القرن العشرين وبدايات الألفيّة الثالثة.

أما عن الكاتبة حنان عقيل، فهي صحافية وباحثة من مصر، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، ودبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون المصرية.

نشرت عديدًا من الحوارات والدراسات والمقالات في الشأن الثقافي بصحف عربية مختلفة مثل "الشرق الأوسط "، و"العرب اللندنية"، و"مجلة الجديد"، و"صحيفة الدستور المصرية".