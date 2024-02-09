أمين حزب الحرية المصري بالمنيا يستنكر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن

استنكر رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول موقف مصر من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، قائلا: “إن هناك محاولات للزج بمصر، وتزييف الحقائق حول دور مصر وموقفا الواضح الذى لم يتأخر ولم يتواني منذ اللحظة الأولى فى فتح المعبر، والضغط على جميع الأطراف والاتصالات لتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكده كافة الوسائل الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية”.

وأضاف عطية، أن رد مؤسسة الرئاسة المصرية من خلال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حول تلك التصريحات يؤكد زيف الحقائق من قبل الإدارة الأمريكية، والتى لم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها العالم الخارجي الزج بمصر بتصريحات مزيفة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وأساسية لمصر منذ قديم الأزل، وعلى مر التاريخ مصر لم تتواني نحو الوصول لحلول بشأن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح عطية، أن هناك قيادات وحكام دول قاموا بزيارة معبر رفح وشاهدوا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية وكان منهم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك استقبال مطار العريش للعديد من شحنات المساعدات الإنسانية التي أرسلت للمواطنين العزل في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد فى كلمة سابقة له بأن معبر رفح تعرض للهجوم 3 مرات ومع ذلك لم تتوقف دخول المساعدات للجانب الفلسطيني.

وأشار عطية، إلى أنه من يتحدث عن غلق معبر رفح، عليه أن يطالب حكومة إسرائيل بوقف العدوان الغاشم على المواطنين العزل، وفتح المعبر من جانبهم وعدم فرض شروط وقيود لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين فى غزة وإنقاذ الأبرياء من الموت.