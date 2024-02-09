الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

أحمد لطفي رشوان يناقش "جرد مفاجيء" بورشة الزيتون.. الإثنين

أحمد لطفي
أحمد لطفي

تستضيف ورشة الزيتون الشاعر والناقد أحمد لطفي رشوان لمناقشة ديوانه الجديد "جرد مفاجئ للروح" يناقشه الدكتورة فاطمة الصعيدي والشاعر والناقد أسامة حداد والكاتب والناقد أحمد حلمي، ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب، وذلك في السابعة مساء الإثنين المقبل.

جرد مفاجئ للروح

يعد "جرد مفاجئ" بمثابة الديوان الثالث في مسيرة الشاعر الشعرية بعد ديوانيه "احتفالية تقليدية للحزن التجريبي" الصادر في عام 2003 و"كما تفعل العصافير في عطلاتها الرسمية" الذي صدر في عام 2019.

ويضم الديوان ثماني قصائد تتجاور فيها أشكال شعرية مختلفة؛ بين التفعيلة والنثرية، وبين الفصحى والعامية، وإن غلب على الديوان حضور قصيدة النثر.

من قصائد الديوان:

لقد سار بي عبر خطوطه.

زجاجة حزن مغلقة.

فيعطيها الشيخ لمن يختاره.

رفعت الغطاء دون أن أكشفه.

استمع إلى ضجيج الطقطقة.

واستنشقت فقاعات الغربة.

غسلت قلبي بالحزن سبع مرات.

تقيأ النوافذ والحطام.

وكثرة المارة.

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أما عن أحمد لطفي رشوان

حصل على ليسانس الاداب  من جامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير عن أطروحته “جدلية العلاقة بين الشكل والمضمون في  شعر الثمانينيات” قراءة في شعرية الشكل بتقدير عام ممتاز.

 ويقوم بدراسة مستويات "المقاومة لشعراء ما بعد الحداثة في مصر" عضو مجلس إدارة فجر التنمية للتنوير للمكفوفين، له العديد من الدراسات النقدية التي تناقش الاعمال الشعرية لجيل السبعينيات. 

أحمد لطفي رشوان جرد مفاجئ للروح والناقد أسامة حداد الناقد أحمد حلمي سامح وهيب

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