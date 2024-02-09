كيف يخالف "بايدن" القوانين الأمريكية بشأن تصدير السلاح؟.. السفير حسين هريدي يكشف

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ردود الأفعال المصرية حول مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن إدخال المساعدات إلى غزة غاضبة للغاية سواء على المستوى الشعبي أو الإعلامي.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة “سي بي سي”، أن مصر ترفض بشكل قاطع تسييس المساعدات واستخدام الوضع الإنساني في قطاع غزة كأداة حرب، معتبرا أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكية جو بايدن هي جولة جديدة في الانتخابات الأمريكية، كونه لا يقصد مصر بشكل مباشر، وإنما يبرر موقفه أمام الرأي العام الأمريكي بصفة عامة.

وأوضح هريدي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخالف القوانين الأمريكية بشأن تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، وذلك الأمر سيؤدي إلى تغيير السياسة الأمريكية بأكملها، ما جعل "بايدن" يخرج بهذه التصريحات المثيرة للجدل مؤخرا.