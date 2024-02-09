الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جابر القرموطى يعلق على مزاعم أمريكا بشأن دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالبيان الرسمي الذي أصدرته الدولة المصرية، ردًَا على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي عطاء لا يتوقف منذ 75 عامًا، وليس خلال الأحداث الدائرة في غزة فقط، وهذا الأمر لا يستطيع أحد التشكيك فيه.

وأوضح القرموطي، أن رد مصر على الرئيس الأمريكي، تضمن أنه منذ اللحظة الأولى تم فتح معبر رفح دون أي قيود أو شروط، كما أن مصر تحملت ضغوطًا وأعباء لا حصر لها، وذلك بجانب أن إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات.

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