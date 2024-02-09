الخالدة.. قصة العام المجهول فى حياة أم كلثوم

ستظل سيرة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم مليئة بالأسرار والجوانب الخفية، وما دمنا نبحث فى عمق الزمان وصفحات أيامها سنجد دائمًا الجديد الذى يسعد عشاق فنها ومحبيها، فهى خالدة بفنها خلود الدهر فى عمر البقاءِ.. فى الذكرى التاسعة والأربعين لرحيلها نطرح وقائع مثيرة حدثت أثناء فترة علاجها فى واشنطن، من زاوية أخرى، وهى زاوية كانت قريبة منها كل القرب، وهى عين الكاتب الكبير مصطفى أمين.

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