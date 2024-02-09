الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخالدة.. قصة العام المجهول فى حياة أم كلثوم

السيدة أم كلثوم
السيدة أم كلثوم

ستظل سيرة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم مليئة بالأسرار والجوانب الخفية، وما دمنا نبحث فى عمق الزمان وصفحات أيامها سنجد دائمًا الجديد الذى يسعد عشاق فنها ومحبيها، فهى خالدة بفنها خلود الدهر فى عمر البقاءِ.. فى الذكرى التاسعة والأربعين لرحيلها نطرح وقائع مثيرة حدثت أثناء فترة علاجها فى واشنطن، من زاوية أخرى، وهى زاوية كانت قريبة منها كل القرب، وهى عين الكاتب الكبير مصطفى أمين.

49 سنة خلودًا.. ماذا كان ينتظر أم كلثوم فى القاهرة قبل عودتها من رحلة العلاج؟

49 سنة خلودًا| الصدمة.. ثروة الوطن تعود إلى الوطن والأحزان تنتظرها!

49 سنة خلودًا| قصة الأغانى الممنوعة لـ«الست»

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