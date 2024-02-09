الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يشرف على تنفيذ أعمال إصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة إنتهاء أعمال الإصلاح الجارية بخط مياه الشرب قطر 100 مم الواقع بناصية شارع الإسراء وتقاطعه مع شارع لبنان بمنطقة المهندسين بالعجوزة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد أعمال التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق أحياء العجوزة والدقى والمنيرة الغربية، حيث وجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بشوارع (مكة، سليمان أباظة، وادى النيل، لبنان) للوقوف على نسبة التنفيذ والتوجيه بضرورة الحفاظ على الَأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها.

 

محافظ الجيزة يتابع محيط محطة قطارات بشتيل وأعمال الاندسكيب وتطوير سلالم وأنفاق المشاة

 

وتابع راشد أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل وأعمال الاندسكيب وتطوير سلالم وأنفاق المشاة والأرصفة والجزر الوسطى بشوارع 26 يوليو وأحمد عرابى والسودان مشددًا على رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الإنتهاء من المراحل المتبقية من الأعمال للإلتزام بالجداول المحددة لها،ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل لضمان تحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية  واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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