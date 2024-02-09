الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أونروا: أطفال غزة ينتظرون مستقبلًا صعبًا والخسائر مأساوية

أطفال غزة
أطفال غزة

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "أونروا" أن أطفال غزة ينتظرون مستقبلًا صعبًا والخسائر في صفوفهم مأساوية عقب 4 أشهر من الحرب الوحشية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت "أونروا" إلى أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة خارج المدارس في غزة، وكل يوم من أيام الحرب يعمق الجراح، ومن الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

في سياق متصل، دعت منظمة يونيسف بشكل عاجل إلى عدم التصعيد في رفح الفلسطينية جنوبي غزة، حيث يوجد أكثر من 600 ألف نازح.

أونروا غزة اطفال غزة القاهرة الإخبارية الحرب في غزة

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