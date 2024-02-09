بدء تنفيذ حزمة "الحماية الاجتماعية" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون"تأمين المنشآت والمرافق العامة"، بالإضافة إلى بدء الحكومة الفوري في تنفيذ قرارات الرئيس السيسي، بشأن تطبيق حزمة"الحماية الاجتماعية" العاجلة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة.

تحت عنوان السيسى يوقع قانون "تأمين المنشآت والمرافق العامة" قالت صحيفة الجمهورية، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وأوضحت الصحيفة، أن القانون ينص في مادته الأولي على أنه: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "البدء فورًا في تنفيذ قرارات الرئيس السيسي بشأن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية" العاجلة، قالت صحيفة الجمهورية، ثمن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرارات المهمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس للحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من شهر مارس المقبل، لافتًا إلى حرصه وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أكد أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم وكذا أصحاب المعاشات.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان 7126 منفذًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة، قالت صحيفة الأهرام، كشف هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن التقرير الذى تلقاه أمس حول مبادرة خفض أسعار السلع الاستهلاكية، أشار إلى أنه تمت إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضى وحتى أمس، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التى تمت إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدني.

وبحسب الصحيفة، فقد أشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتى تنعكس بدورها على زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصري، وأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكرى السلع الغذائية لضمان توفيرها بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، وتحت عنوان "الرئيس القبرصى خلال استقباله شكرى: نحرص على تعزيز علاقاتنا الراسخة مع مصر"، قالت صحيفة الأهرام، بحث وزير الخارجية سامح شكرى أمس، خلال لقائه الرئيس القبرصى «نيكوس خريستودوليدس»، فى نيقوسيا، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما أجرى خلال لقائه مع وزير الخارجية «كونستانتينوس كومبوس» مشاورات حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن شكرى استهل زيارته بلقاء الرئيس القبرصى «نيكوس خريستودوليدس»، وحرص على نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس القبرصي، وتثمين مصر لما تشهده العلاقات الثنائية من تنام مستمر وملموس على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

ولفتت إلى أن الرئيس «خريستودوليدس» أكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر، ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التى تجمع البلدين، كما شدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زياراته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي.