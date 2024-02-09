الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: زيارة بلينكن كشفت عمق الخلاف مع نتنياهو وانعدام الثقة تجاهه

بلينكن
بلينكن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، كشفت عمق الخلاف مع نتنياهو، وانعدام الثقة وقلة صبر الإدارة الأمريكية تجاهه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

نتنياهو: العقوبات الأمريكية على المستوطنين أمر خطير وغير مقبول

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في كلمة عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "يجب أن نعيد الأمن الحقيقى لمواطنينا في الشمال"، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية على المستوطنين أمر خطير وغير مقبول، وينبغى تسليم الحكم في غزة لمن لا يرعون الإرهاب".

وأضاف: "مستقبل علاقتنا مع العرب ستحدده مصير الحرب فى قطاع غزة، وأمرت الجيش للاستعداد لعملية عسكرية في رفح".

وسائل اعلام إسرائيلية بلينكن أمريكا إسرائيل نتنياهو

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