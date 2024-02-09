حسن مكاوى: لا يوجد نقابة للإعلاميين وأطالب بتغيير قانون الصحفيين

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية لديها بعض المشاكل الصحفية، وهذه الأزمات يمكن حلها عندما يتم تغيير وليس تعديل قانون نقابة الصحفيين الذي يتم العمل به منذ عام ١٩٧١، والذي كان يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي.

وقال:" نحتاج إلى نقابة للإعلاميين، حيث أن نقابة الإعلاميين الحالية ماهي إلا لجنة تم عملها بقرار من المهندس شريف إسماعيل ومدتها ستة أشهر، لتجميع الاستمارات من الإعلاميين لتشكيل مجلس إدارة، وهذه اللجنة التي مدتها ٦ أشهر تعمل حتى الآن، لذا قانونيًا لا يوجد نقابة للإعلاميين".

الطفرة الإعلامية المصرية



وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أن الإعلام يحتاج إلى الموضوعية بشكل كبير لإحداث طفرة في الصناعة الإعلامية، خاصة وأنه أصبح هناك انفتاح كبير أمام الجمهور للحصول على المعلومة من المصادر المختلفة.

وتابع:" تعدد المصادر المعلوماتية أمام المتلقي يمثل تحدي للإعلام والدولة، حيث أنه كان لابد من إنشاء قانون بحرية تداول المعلومات، ولكن هذا القانون لم يظهر حتى الآن، ولكن في حالة ظهوره سيحدث نقلة كبيرة في صالح الدولة والإعلام، حيث أن هذا القانون يتيح المعلومات ويكون الصحفي بمثابة حلقة الوصل بين المعلومة والمواطن، والمسئول الذي يمتنع عن المعلومة يخضع للمحاسبة".

واستطرد:" هذه القوانين مطبقة في العالم بأكمله، ولكن بجانب هذه القوانين تكون القومية للوطن محفوظة بصورة كبيرة ولا يمكن المساس بهذا الملف".

برنامج الشاهد

وبرنامج "الشاهد"، يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.