كيف استفاد "ذوي الهمم" من أبناء حي الأسمرات من "كارنية الخدمات المتكاملة"؟

خصص الإعلامي جابر القرموطي، جزءا من حلقة برنامجه "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" لاستعراض جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بحي الأسمرات.

وأكدت نيفين هشام مدير مكتب التأهيل بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، استقبال طلبات الأشخاص ذوي الهمم للحصول على خدمات مختلفة.

وتابعت: "يتم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لجميع أنواع الإعاقة، أو حتى أمراض الدم، حسب درجة الإعاقة وشدتها".

وواصلت: "عن طريق كارنيه الخدمات المتكاملة يمكن الحصول على السيارات معفاه من الجمارك، والحصول على شقة أو وظيفة، بنسبة 5% إعاقة"، مؤكدة إمكانية الحصول على الكارنيه خلال شهرين.