دعاء الفجر يردده المسلم بعد صلاة الفجر، ويُعد من أفضل الأوقات للدعاء والتضرع إلى الله تعالى، حيث ورد في الأحاديث النبوية الشريفة فضل عظيم لدعاء الفجر، حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول: "هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟"

وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر اليوم الجمعة 9-2-2024

دعاء الفجر مكتوب

من دعاء الفجر.. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ وَالإِكْرامِ.

من دعاء الفجر.. لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْد، وهوَ على كلّ شَيءٍ قَديرٌ.

من دعاء الفجر.. اللّهُـمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَـيْتَ، وَلا مُعْطِـيَ لِما مَنَـعْتَ، وَلا يَنْفَـعُ ذا الجَـدِّ مِنْـكَ الجَـد.

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، وَمنْ شَرِّ ما قَدَّرْتُ.

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافِيَتِكَ، وَفُجَـاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَميعِ سَخَطِكَ.

اللّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعافِيَةَ في دِينِي وَدُنْيَاِي وَأَهْلِي وَمَالِي.

اللّهُـمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاكْفِنِي هَمَّي وَغَمِّي.

اللّهُـمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ، وَوَكِّلْنِي بِكَلَائِكَ، وَارْعَني بِرَعْيَتِكَ.

دعاء الفجر اليوم

اللّهُـمَّ لا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي في دِينِي، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيا أَكْبَرَ هَمِّي وَلا مَنْفَعَتِي.

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُسْلِ وَالْفَشَلِ وَالْجُبْنِ وَالبُخْلِ وَهَوَى النفسِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَذْنِبَ وَلا أَتُوبَ، وَأَنْ أَسْأَلَ وَلا تُعْطِيني، وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ.

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ، تُحْيِي وَتُمِيتُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا مُتَقَبَّلًا.