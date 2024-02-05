دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شعبان.. السبت المقبل

تستطلع دار الافتاء المصرية يوم السبت 10 فبراير الجاري، الموافق 29 من شهر رجب لعام 1445 هجريًا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، حيث بدأ العد التنازلى لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريًا.

وطبقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).

هلال شهر شعبان لعام 1445هـ

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقي الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/2/11م.

والأشهر الهجرية هي "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".