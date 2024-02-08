إبراهيم داوود: الشعر احتياج إنسانى لا مفر منه

قال الشاعر إبراهيم داوود، إن يتمنى ويأمل عودة الشعر العمودي، وألا يكون هناك حجر لأي تجربة فكرية تأليفية.

الشعر العمودي

وأكد الشاعر إبراهيم داوود، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة، أن ما حدث للثقافة العربية في عام 1991 أثر بصورة كبيرة على القصيدة النثرية، ويمكن القول إن قصيدة النثر إبداع وصناعة ليست هينة على الإطلاق كما يتصور البعض.

وأضاف في حديثه، أنه يحرص على كتابة القصص والحكايات ونشرها في الصحافة من باب التداول مع الأصدقاء، وتميز في هذا النمط وحصل على الكثير من الجوائز في كتابة القصص.

وتابع: "التجارب الحزينة الكثيرة التي تحدث في المنطقة العربية قللت من الحس التعبيري لدى الشاعر، أو جعلت جميع المؤلفات الآن تميل نحو المشاهد القاسية والمؤلمة أكثر من المواقف المضحكة والمفرحة".

أهمية الشعر

واستطرد: "الشعر احتياج إنساني، لأنه يحل الكثير من الأزمات والمشاكل بمجرد التعبير عنها".