الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: الدعم الدولى لأهالى غزة يُقدر بـ30% من حجم المساعدات المصرية

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه لولا الدور المصري وإدخال المساعدات لغزة ورفض تهجير الفلسطينيين، لحدث بالفعل التهجير نتيجة الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين.

وأضاف أبوالهول في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن يوجد دائمًا من يزايد على الدور المصري وهو لا يقدم 1% مما قدمته مصر، وعلى سبيل المثال كل دول العالم ترسل مساعدات لغزة وهي لا تمثل 30% من المساعدات المصرية للقطاع، مؤكدًا أنه يوجد 2.3 مليون مواطن يحتاجون لكل المساعدات التي تأتي من كل دول العالم.

المساعدات الدولية لغزة غير كافية 

وأشار إلى أن هذه المساعدات غير كافية لأن الدول ترسل عددا قليلا من المساعدات وتكتفي ولا تراعي الاحتياجات اليومية، والتي تتضمن الغذاء  والدواء والمياه وكل شيء، ورغم ذلك مصر تتعرض لانتقادات وضغوط، ويقف خلفها من لا يريدون الخير لمصر ولكنها مستمرة في القيام بدورها.

أشرف أبو الهول المساعدات لغزة المساعدات الدولية لغزة لا تضاهي 30 المساعدات المصرية

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