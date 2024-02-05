نائب أسقف الخدمات العامة: قافلة مساعدات غزة بتوصيات من البابا تواضروس

قال القمص رفائيل ثروت نائب أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذكسية، أن قافلة المساعدات المقامة اليوم لصالح غزة بتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي.

وأوضح نائب أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذكسية، في بيان له انه ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة اليوم الاثنين ٥ فبراير باعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة وتتكون من ( بطاطين ومراتب وملابس شتوية للاطفال وغيرها من المستلزمات) والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر.

وأكد القمص رفائيل ثروت، أنه يستمر كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء للمنطقة والرب قادر أن يرفع كل ألم وضيق.

وقالت جاكلين عبد المسيح مسئولة برنامج الإغاثة في الخدمات العامة والمسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن فاعلية اليوم المقامة خي لأبناء الغزة من الأطفال والرضع.

وأوضحت عبد المسيح في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفاعلية مقامة بأسقافية الخدمات بمركز ماري مرقص بمدينة نصر مستمرة ليوم واحد وستخرج من مدينة نصر إلى غزة مباشرة.

وأشارت مسئولة برنامج الإغاثة في الخدمات العامة والمسكونية، الى أن القطع التي يقوم الشباب بتعبئتها تتخطى الـ 1000 قطعة.

وتوافد عدد من الشباب على بمقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بمدينة نصر لدعم اشقائنا في غزة وارفع المعاناة عن كاهلهم.

ويقوم الشباب من كشافة الكنيسة بتعبئة الملابس الخاصة بالأطفال والرضع لمؤازرة الشعب الفلسطيني في الشتاء القارس والتخفيف عنهم.

وقال أحد الشباب المشارك، أن العمل التطوعي له طعم خاص ومميزة وتزداد خصوصيته إذا كان لصالح اخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتواجد الشباب في محيط الأسقفية بمدينة نصر حتى عصر اليوم للانتهاء من إتمام شحن القافلة.