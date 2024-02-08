مستشار الرئيس الفلسطينى: ثبات الموقف المصرى أفسد مخططات الاحتلال لتصفية القضية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن موقف مصر والرئيس السيسي، الرافض لتهجير أهالي قطاع غزة، جاء منسجمًا ومتوافقا مع موقف الشعب الفلسطيني، والجميع على قلب رجل واحد في رفض هذه المؤامرة ورفض الخطة الإسرائيلية الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني وإفراغ القطاع من سكانة وتصفية القضية.

وأضاف “الهباش” في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر الرافض للتهجير شكل الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، وهو حجر الزاوية لإفشال الخطة الإسرائيلية والتي لا تزال تحلم بتطبيق هذه المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني متذرعة بما وقع يوم السابع من أكتوبر الماضي.

فضح المخطط الإسرائيلي حول غزة

وتابع أننا لو قارنا المواقف الدولية خاصة الغربية من بداية العدوان حتى اليوم والتحول الذي طرأ عليها من النقيض للنقيض حيث إنها كانت منحازة لصالح إسرائيل.

وأشار إلى أن الرواية الفلسطينية والعربية وعلى رأسها مصر ساهمت في كشف وفضح الرواية الإسرائيلية وتحول الرأي العام الشعبي والرسمي بتنبي الرواية الفلسطينية والبدء بالتصدي للخطة الإسرائيلية.