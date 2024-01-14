الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش يكشف جهود مصر وموقفها تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر كانت حاضرة منذ بدايات القضية الفلسطينية وخاضت العديد من الحروب لأجلها ولا تزال تضطلع بدورها تجاه القضية وفي تكريس الأمن والسلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الضفة الأخرى"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد تطابق في المواقف والرؤى بين مصر والقيادة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يوجد تقدير لكل الجهود التي بذلتها مصر خاصة مواجهة الاحتلال ومخططات التهجير التي حاولت إسرائيل تفريغ غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكان لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف الرئيسي في إفشال الهدف الإسرائيلي.

مصر تواصل العمل مع القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي

وتابع، أن مصر تواصل العمل مع القيادة الفلسطينية والأطراف المؤثرة بالمنطقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتثبيت الشعب الفلسطيني بأرضة ووطنه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتقديم الكثير منها، ولا تزال مصر عاملًا رئيسيًا في الحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينة وحل الدولتين، وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.

محمود الهباش القضية الفلسطينية الحروب القيادة الفلسطينية مخططات التهجير تصفية القضية الفلسطينية والرئيس عبدالفتاح السيسي وقف العدوان الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية

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