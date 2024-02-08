نائب يشيد بحزمة القرارات الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين

وافق د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بتخصيص مواقع لإنشاء شوادر وإقامة معارض "أهلاً رمضان" لكل المحافظات، بالتنسيق مع الأمانة المركزية بالحزب.

يأتي هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن، برئاسة جلال الهريدي في المساهمة تجاه خدمة المواطنين لتحقيق جودة الحياة الكريمة وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وقال نصير إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المنافذ والشوادر والمعارض الخاصة لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجا للتصدي لأزمة الغلاء وتخفيف الآعباء عنهم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأشاد نصير بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس السيسي والتي تتضمن رفع الأجور بنسبة 50% وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهري.

ووجه "نصير" الشكر لوزير التموين لما ابداةمن تعاون بناء مع حزب حماة الوطن تجاه مبادرة "أهلاً رمضان" بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.