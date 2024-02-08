الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نقابة المهندسين تكرم فتحي إمبابي "مهندس الرواية الملحمية"

فتحي إمبابي
فتحي إمبابي

تنظم نقابة المهنسين المصرية، حفل تكريم الكاتب الروائي  المهندس فتحي إمبابي "مهندس الرواية المصرية"،  وذلك لتحصله على جائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2023 فئة كبار الأدباء، وذلك في الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 10 من فبراير الجاري. 

تناقش لجنة المكتبات واللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة المهندسين وتناقش روايتها "رقص الإبل" بحضور الكاتب الروائي شريف العصفوري، والكاتب المهندس تامر سحاب، والكاتب المهندس صلاح أبو الليل.

txt

صدور "موجز تاريخ الدبلوماسية الصينية القديمة"  جديد المترجم حسانين فهمي

أما عن رواية "رقص الابل"

تروي رواية رقص الإبل قصة عشق صبي يدعي (التلب)، من قبائل (الحمر) التي تقيم في منطقة (النهود) الواقعة غرب ولاية كردفان والتي تعمل في رعي الإبل والماعز في المنطقة الواقعة على امتداد وسط السودان وحتى بحر العرب جنوبًا، مع ابنه عمه (مسك الجنة) وهي ابنة جارية شركسية قتلتها نساء القبيلة مسمومة.

وكانت عشيرة (التلب) قد عقدت اتفاقًا مع عشيرة من رعاة البقر، من قبائل البقارة تعيش في مدينة الرهد الواقعة جنوب مدينة (الأبيض) عاصمة كردفان، قبل أن يولد كلا من التلب ومسك الجنة بأن ابنها سيكون من نصيب ابنة خاله (ست النفر)، وكان كلاهما لم يتشكلا بعد في رحم أمهما.

نقابة المهنسين المصرية فتحي إمبابي رقص الإبل الروائي شريف العصفوري صلاح ابو الليل

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"