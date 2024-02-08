نقابة المهندسين تكرم فتحي إمبابي "مهندس الرواية الملحمية"

تنظم نقابة المهنسين المصرية، حفل تكريم الكاتب الروائي المهندس فتحي إمبابي "مهندس الرواية المصرية"، وذلك لتحصله على جائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2023 فئة كبار الأدباء، وذلك في الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 10 من فبراير الجاري.

تناقش لجنة المكتبات واللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة المهندسين وتناقش روايتها "رقص الإبل" بحضور الكاتب الروائي شريف العصفوري، والكاتب المهندس تامر سحاب، والكاتب المهندس صلاح أبو الليل.

أما عن رواية "رقص الابل"

تروي رواية رقص الإبل قصة عشق صبي يدعي (التلب)، من قبائل (الحمر) التي تقيم في منطقة (النهود) الواقعة غرب ولاية كردفان والتي تعمل في رعي الإبل والماعز في المنطقة الواقعة على امتداد وسط السودان وحتى بحر العرب جنوبًا، مع ابنه عمه (مسك الجنة) وهي ابنة جارية شركسية قتلتها نساء القبيلة مسمومة.

وكانت عشيرة (التلب) قد عقدت اتفاقًا مع عشيرة من رعاة البقر، من قبائل البقارة تعيش في مدينة الرهد الواقعة جنوب مدينة (الأبيض) عاصمة كردفان، قبل أن يولد كلا من التلب ومسك الجنة بأن ابنها سيكون من نصيب ابنة خاله (ست النفر)، وكان كلاهما لم يتشكلا بعد في رحم أمهما.