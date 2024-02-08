أم سجدة.. ملكة جمال العشوائيات شهرتها الفواتح ووحيد لاشين "فيديوجراف"

"الفواتح" هو سبب شهرتها، لتخرج لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء جلسات صبغة شعرها لتطلب من وحيد لاشين "ياوحيد عايزه فواتح"

فمن هي أم سجده ملكة جمال العشوائيات والتي تصدرت التريند بطريقتها الخاصة وصوتها العالي في محتواها الإعلاني ولن تتخلى عن الفواتح.

لتحصد في فترة قصيرة ملايين المتابعين على منصاتها على السوشيال ميديا وكسب المال ولكن هل هم معجبين بحق أم فقط لمتابعه التريند.

لنلاحظ تطور محتوى أم سجدة خروجا من كوافير لاشين لأداء تمثيلي على السوشيال ميديا في محتوى تمثيلي قصيرة بملابسها الشعبية ومكياجها الفاتح وصوتها المرتفع أملا في ان تفتح لها أبواب السينما، ويصبح لها جمهور كما أصبح لها متابعين على السوشيال ميديا.