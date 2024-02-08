النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الخميس في مصر

يشغل بال الآلاف من المواطنين خلال منتصف اليوم معرفة النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس فى مصر، وخاصة مع اقتراب بدء شهر أمشير 2024 وقرب نهاية شهر طوبة على الانتهاء، حيث أن من الجدير أن سينتهي شهر طوبة اليوم.

النهاردة كام طوبة 2024| ورقة نتيجة اليوم الخميس فى مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة النهاردة كام طوبة 2024 وورقة نتيجة اليوم الخميس فى مصر، وموعد بداية شهر أمشير، والشهور القبطية في مصر.

النهاردة كام طوبة 2024

يعتبر اليوم الخميس الموافق يوم 8 من شهر فبراير 2024 يكون هو آخر يام شهر طوبة في عام 2024 ميلاديا.

ويأتي شهر طوبة بمدة تستمر 30 يومًا، والذي قد بدأ من اليوم التاسع في شهر يناير 2024، وهو الذي سينتهي في الثامن في شهر فبراير، أي يكون اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وسيعتبر شهر طوبة هو خامس الشهور في التقويم القبطي والذي كان يعتمد عليه جميع المصريين القدماء في الزراعة، وانتشر منذ قديم الزمان أطلق المصريون عن هذا الشهر كالتالي: “طوبة يخلي الصبية كركوبة من البرد والرطوبة”.

ورقة نتيجة اليوم الخميس في مصر

يوافق 8 من فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

و يوافق 27 من رجب 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يوافق 30 من طوبة 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد بداية شهر أمشير

شهر أمشير يكون هو الشهر السادس بالشهور القطبية، والذي سيبدأ في يوم الجمعة الموافق 9 من فبراير لعام 2024، وجاءت بعض الأمثلة التى ستخص هذا الشهر كالتالي:

أمشير يفصص الجسم نسير نسير.

أمشير أبو الزعابيب الكتير.

أمشير ياخد العجوزة ويطير.

أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة.

أمشير أبو الزعابيب يخلي العجوزة تقيد الحصير.

أمشير تساوي الطويل مع القصير.

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