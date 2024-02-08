الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيارة تفقدية لمركز التدريب المهنى بالمحمودية.. ولقاء تنسيقى مع وفد الاتحاد الأوروبى

زيارة مركز التدريب
زيارة مركز التدريب المهنى بأسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بالمحمودية لمتابعة الدورات التدريبية المنفذة بالمركز، وذلك في إطار التعاون بين مديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP.

ورش التدريب المهني

وأجرى وفد الاتحاد الأوروبي وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي لورش التدريب المهنى على مهن الطاقة الشمسية، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، بحضور هند محمد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأيضًا تنظيم لقاء مع خريجى برنامج التسويق الإلكتروني ومناقشتهم فى طموحاتهم وما هو المخطط بالنسبة لمن فى التدريب وما حققه الخريجين من التدريب وعرض قصص النجاح.

كما تم تنظيم لقاء تنسيقي مع الوفد والبرنامج لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين واستعراض برنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل من خلال المنصة وتحويل العمل من النظام الورقي إلى الحوسبة والتدريبات التى حصل عليها مفتشو التشغيل التابعين للمديرية، وذلك ضمن جهود المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم.

فرص تدريب مهني

وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقرير للوزارة أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ومساعدتهم ودعمهم بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه استقبل وفد من الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمى بمكتبه بديوان عام المديرية وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المديرية والبرنامج فى التدريب المهنى والبرامج المنفذة، وبرنامج منصة سوق العمل، وأهمية عملية التدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل وكذلك عمل المنصة وما توفره من جهد ودقة فى البيانات من خلال جمع البيانات وتحليلها، وتسليط الضوء على الفئات الأكثر إحتياجًا، وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة اتجاه سوق العمل لرسم السياسات ووضعها أمام متخذ القرار الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال خلق فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى ومعايير العمل الدولية والتدريب نحو المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل.

وزارة العمل التدريب المهني الاتحاد الأوروبي أسوان برنامج الأغذية العالمي

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