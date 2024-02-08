عصام عفيفى: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الحالة المعيشية للمواطن

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، والتي تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتًا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة.

قرب الرئيس من المواطن المصري



وأكد "عفيفي" في بيان له اليوم الخميس، أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بتنفيذ هذه البرامج الحمائية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد وعيه وملامسته وقربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدًا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة، فضلًا عن آثار الأزمات التي طالت العالم أثرت سلبًا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.

وعي المصريين



وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن وعي المصريين كان سببًا في تحملهم الموجات المتكررة من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا فهم يدركون جيدًا أن القيادة السياسية والدولة المصرية يبذلون قصارى جهودهم لاتخاذ إجراءات تصب فى النهاية لصالح الشعب المصري.



وأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي، ما يجعله قادرًا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، منوهًا بأن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.