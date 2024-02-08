الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول أردنى: مصر تمتلك استراتيجية فاعلة فى معركة الوعى.. ولدينا تعاون إعلامى مثمر مع القاهرة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني

أشاد المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية، الدكتور علاء الزيود، باستراتيجية مصر في معركة الوعي ومواجهة التحديات، مؤكدًا أن مصر تمتلك استراتيجية فاعلة ومهمة في تشكيل الوعي ضد كل التحديات والمخاطر.

وقال الزيود، على هامش أعمال الملتقى الإعلامي العربي، والملتقى الأول للمؤثرين وصناع المحتوى، وسلسلة من الاجتماعات الإعلامية، التي يستضيفها الأردن بتنظيم من قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العربية للبث الفضائي- إن الدولة المصرية لديها استراتيجية للوعي في بناء المجتمعات والتنمية وضد التهديدات وتعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.

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وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الحديث عن معركة الوعي وكيف يمكن بناء وعي صحيح قادر على بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأخطار الهدامة للدول، مؤكدًا أن القاهرة تتعاون مع الدول العربية ومن بينها (عمان) في بناء استراتيجية واضحة للوعى ذات أهداف محددة في بناء الدول والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن الأردن لديه تعاون إعلامي وثيق مع مصر ويسعى دائمًا إلى عقد مثل هذه المؤتمرات الإعلامية في إطار منظومة العمل العربي المشترك بالتعاون مع قطاع الاتصال والإعلام بجامعة الدول العربية، باعتبار الأردن عضوًا مؤسسًا وفعالًا في الجامعة وحريصًا على التعاون العربي المشترك، مشيدًا بالاتفاقيات الإعلامية بين القاهرة وعمان.

ولفت الزيود إلى أن مصر لها تأثير كبير في الإعلام العربي، ونعمل سويًا من أجل بناء نظام إعلامي عربي مشترك يعمل على مواجهة المخاطر وعمليات التزييف التي يحاول البعض بثها، وخصوصًا فيما يخص القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بالنسبة للعالم العربي.

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ونوه إلى أن الأردن حريص على تعزيز العمل العربي المشترك وخصوصًا في مجال الإعلام، ويساهم في بناء نظام عربي إعلامي قادر على المواجهة الشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن الأردن استضاف أكثر من ملتقى إعلامي عربي ومنها هذا الملتقى، من أجل الوصول إلى توصيات هامة تحقق الهدف الرئيس وهو إعلام فاعل وبناء لتحقيق الاستقرار العربي.

وبشأن توقيت انعقاد هذا الملتقى في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أوضح المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية أن الإعلام العربي نجح في كشف زيف إسرائيل لما يحدث في قطاع غزة، وساهم في توصيل الصورة الحقيقية إلى العالم.

ووصف الزيود الوقت الذي ينعقد فيه هذا الملتقى في الأردن وبمشاركة عربية كبيرة، بأنه مهم وضروري للغاية ومحوري يستهدف تعزيز دور الإعلام العربي في نقل الحقيقة وقدرة المؤثرين العرب في نقل الواقع الحقيقي، وظهر ذلك في جيل عربي لديه وعي كبير بالمخاطر التي تتعرض لها قضيته المركزية، وساهم في كشف الحقائق وتغيير الصورة الإسرائيلية المزيفة التي نقلها الإعلام الغربي.

وشدد على أن ما حدث في غزة يؤكد ازدواجية الإعلام الغربي إزاء ما يدور على الأرض الواقع، واستطاع الإعلام العربي كشف هذه الازدواجية من خلال النضال الإعلامي وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن الاحتلال سعى إلى تزييف الواقع وأفشل ذلك الإعلام العربي والمؤثرين العرب. 
ويستضيف الأردن- اليوم الخميس- فعاليات ضمن الاجتماعات المدرجة بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، وهو اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، واجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والحلقة النقاشية المتخصصة في الأمن السيبراني.

وانطلقت الثلاثاء أعمال الملتقى العربي للإعلام 2024، بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان المؤثرين وصانعي المحتوى، والمنظم بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدُّول العربيَّة- قطاع الإعلام والاتصال والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، كمندوب عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ولفيف من الوزراء والسفراء العرب والإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى العرب.

جامعة الدول العربية الدكتور علاء الزيود الرئيس عبدالفتاح السيسي

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