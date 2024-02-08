المجموع الكلي للصف السادس الإبتدائي الأزهري 2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات والأهالي، عن المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2024، وذلك بعد ظهور النتيجة على بوابة الأزهر الشريف، واعتمادها بشكل رسمي، وفي التقرير التالي، نستعرض المجموع الكلي للصف السادس الإبتدائي الأزهري 2024

المجموع الكلي للشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024

يأتي المجموع الكلي للشهادة الإبتدائية الأزهرية 550 درجة.

ووفقًا لبوابة الأزهر، فإن مجموع درجات الترم الأول 275 للشهادة الإبتدائية الأزهرية.

ومجموع درجات الترم الثانى للشهادة الإبتدائية الأزهرية هو 275.

توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الإبتدائى الأزهرى 2024

وفيما يلي نستعرض: توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الابتدائي الأزهري 2024

مادة القرآن الكريم.

درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

مادة اللغة العربية.

درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

مادة الرياضيات.

درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

مادة التربية الدينية.

درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

مادة الدرسات الاجتماعية.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.

مادة العلوم.

درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.

اللغة الإنجليزية.

درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024

يمكنك اللكشف عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 برقم الجلوس إلكترونيا من خلال:

يمكنك دخول موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا.

ستظهر لك لوحة بها عدة خانات، اضغط على "المرحلة الدراسية".

ثم حدد: الصف السادس الابتدائي.

وابدأ بتسجيل بيانات الطالب المراد معرفة نتيجته.

ثم تسجيل رقم الجلوس.

وأخيرًا الضغط على زر عرض النتيجة.

وكان الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، اليوم، وأعلن الأزهر الشريف عن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية حيث وصل (185908) طالب وطالبة.

حضر من هؤلاء الطلاب (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.