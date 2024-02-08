الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أشتية: نرحب بأى جهد لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأربعاء، بأي جهد يرمي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "الأفكار التي قدمتها حماس عبارة عن حزمة ونرحب بها ونتمنى أن تنفذ".

وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى وجود انقسام في الحكومة الإسرائيلية، مردفًا: "ونحن نعلم أن أجندة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو هي الاستمرار في العدوان".

وندد بقتل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية في غزة، مرحبًا  بكل جهد لوقف العدوان والإفراج عن الأسرى ووقف التهجير الممنهج الذي تريده "إسرائيل".

وتابع: "من مصلحة الولايات المتحدة الوصول إلى تفاهمات وقدرتها على الضغط على إسرائيل أصبحت محدودة جدًا"، مردفًا: "نتنياهو قادر على ابتزاز الإدارة الأمريكية لأننا في عام انتخابات والضغط الأمريكي غير جاد أيضًا".

وأردف: "نحن كسلطة لم نغادر قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ولدينا نحو 50 ألف موظف فيه".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الشعب الفلسطيني حماس الحكومة الاسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي

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