مستشار الرئيس الفلسطينى: لا نتواصل مع حماس منذ بداية الأزمة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب الحرص على حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يجب التغاضي قليلًا عن التفاصيل في سبيل هذا الهدف.

وأضاف الهباش في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": “نتمنى أن تُكلل جهود مصر وقطر ونثق في الأشقاء العرب ونواياهم وجهودهم في إنهاء هذا الفصل من العدوان”، مؤكدًا أن استمرار الحرب هو مصلحة إسرائيلية في المقام الأول ومصلحة شخصية لنتنياهو.

محمود الهباش: انتهاء الحرب يعني انتهاء حقبة نتنياهو

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلم أن انتهاء الحرب يعني انتهاء حقبته ووجوده في السلطة، مضيفًا: "يبدو أنه يريد أن يغامر ويضحي حتى بالأسرى الإسرائيليين في سبيل أن يحافظ على بقائه في السلطة وهنا يكمن الخطر".

وتابع: "هذا الأمر يجعل تدخل أمريكا ضروريًا جدًا من أجل إنهاء هذا الصراع".

كما أشار إلى أنه للأسف لا يوجد أي نوع من التنسيق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ بداية الأحداث، متابعًا: "كنا نتمنى ألا تقع هذه الحرب ونحن مجبرون الآن على التحرك في إطار الممكن والمتاح لحماية الشعب الفلسطيني ووجوده في قطاع غزة".