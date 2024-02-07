الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة: مليار و700 مليون دولار قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

 قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تقدم محفزات للمصريين بالخارج بشأن تحويلاتهم، مضيفة أن مليارا و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، مشيرة إلى أن محاولات تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج المشاركين في المبادرة، والبدء في إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة.

 وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم في المبادرة شهر أبريل المقبل، موضحة أنه لن يكون هناك مد آخر للمبادرة وفقا للقانون، بعد مدها مؤخرا 3 أشهر، وأن الوزارة تستهدف أكبر عدد من الجاليات المصرية في المبادرة، مناشدة المصريين بالخارج سرعة المشاركة في مبادرة السيارات، وأنه تم طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار من خلال منصة حكومية. 

 طرح شهادات دولارية 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%

وكشفت وزيرة الهجرة، عن خصومات للمصريين بالخارج، على سعر التذاكر الخاصة بالزوجة تصل إلى 25 % ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال، مشيرة إلى طرح شهادات دولارية 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف بذات العملة. 

وزيرة الهجرة مبادرة سيارات المصريين مليار و700 مليون دولار الجاليات المصرية وحدات سكنية للمصريين

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