حزب العدل يرحب بقرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيًا

رحب الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بقرارات النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات.

وأضاف أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الجميع، في المقام الأول للزملاء والزميلات الذين نالوا حريتهم، وتأتي تتويجًا لجهود المخلصين من كل الجهات للإفراج عن المحتجزين.

وأكد الشناوي أن هذه القرارات تحسن الأجواء بين الأحزاب والسلطة، بما يسمح بالمزيد من التفاوض والتوافق على العديد من الملفات في الفترة المقبلة، ويفتح باب الأمل للإفراج عن مزيد من سجناء الرأى ممن لم يتورطوا فى العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء.

ولفت إلى أن القرارات تأتي قبل استئناف جلسات الحوار الوطني، ما يعطي دفعة قوية للجلسات في المرحلة المقبلة وتشجيعًا لجميع بالمشاركين ليثقوا أن نقاشهم الجاد لا يذهب سدى.