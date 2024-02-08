انتكاسة للجمهوريين.. لماذا أفشل الديمقراطيون إقرار المساعدات لإسرائيل بالكونجرس الأمريكى؟

سلطت وكالة اسشتيد برس الأمريكية، الضوء على فشل المساعدات المقدمة لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي، مشيرة إلى أن فشل مشروع قانون لتزويد إسرائيل بمزيد من المساعدات العسكرية في مجلس النواب، مما أفسد محاولة رئيس مجلس النواب مايك جونسون لفصل إسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من الغزو العسكري الروسي وردع المعابر عند الحدود. الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن إعطاء التصويت للمشرعين الأفراد فرصة أخرى لإظهار دعمهم للناخبين لإسرائيل، ويمكن استخدامه خلال الحملة الانتخابية لانتقاد أولئك الذين صوتوا ضدها، ولكنها لم تفعل الكثير لتوليد الزخم نحو إقرار حزمة الإنفاق الطارئة النهائية.

انتكاسة للجمهوريين في مجلس النواب

وأوضح التقرير أن كانت هذه أيضًا الانتكاسة الثانية لزعماء الجمهوريين في مجلس النواب، وقبل دقائق قليلة من التصويت، فشلت محاولتهم لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب معارضة ثلاثة جمهوريين في مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد أعلن بالفعل دعمه لحزمة المساعدات الإسرائيلية، وقد طرح جونسون هذه الحزمة في نوفمبر في أحد أيامه الأولى كرئيس جديد لمجلس النواب.

وجاء التصويت ردا على قيام حماس ومسلحين آخرين بقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين وأسر نحو 240 رجلا وامرأة وطفلا في هجوم وقع في السابع من أكتوبر.

ووفقاً للتقرير فقد يضغط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من أجل مطالبة بايدن بالتشاور مع الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وألقت الشرطة القبض على حوالي 200 شخص تم احتجازهم يوم الاثنين 5 فبراير 2024 في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول بالولاية في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا.

وأغلقت الاعتقالات مظاهرة ضد استثمار وزارة الخزانة الأمريكية لنحو 56 مليون دولار في السندات الإسرائيلية.

وشمل إجراء العام الماضي أيضًا تخفيضات في ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية، وهذه المرة، لم تكن هناك محاولات لتعويض الإنفاق الجديد، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تنفير بعض الأعضاء الجمهوريين القلقين بشأن العجز الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، ظل الديمقراطيون معارضين إلى حد كبير، حيث أعربوا عن قلقهم من أن تمرير مشروع القانون لن يترك أي وسيلة للحصول على المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

ونجح مشروع القانون في الحصول على دعم ديمقراطي أكبر مما حصل عليه خلال تصويت نوفمبر، ولكن ليس بما يكفي لتمريره.

ولجأ جونسون إلى تحريك مشروع القانون من خلال عملية سريعة تتطلب أغلبية الثلثين لتمريره، ذلك لأنه من غير المرجح أن يتمكن الجمهوريون من حشد الأغلبية البسيطة اللازمة لتحديد شروط مناقشة مشروع القانون، ويُعَد مثل هذا التصويت الإجرائي مسألة روتينية في عموم الأمر، ولكنه أصبح يمثل مشكلة بالنسبة للأغلبية الجمهورية الحالية، التي لا تستطيع عموماً أن تتحمل خسارة سوى ثلاثة جمهوريين فقط في الأصوات الحزبية.

وجاء التصويت لصالح المزيد من المساعدات لإسرائيل بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 صوتا، وهو أقل بكثير من عتبة الثلثين اللازمة لتمرير القرار.

وانتهى الأمر بأربعة عشر جمهوريًا بالتصويت ضد مشروع القانون، بسبب قلقهم من عدم وجود تخفيضات في الإنفاق لتعويض تكلفة 17.6 مليار دولار، ويقارن ذلك بـ 204 جمهوريين صوتوا لصالحه، وفي الجانب الديمقراطي، صوت 46 لصالحه مقابل 166 ضده.

وقبل التصويت، أصدر البيت الأبيض بيانا أعلن فيه نية الرئيس جو بايدن استخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه. وقال الزعماء الديمقراطيون في كلا المجلسين إن السبيل الوحيد للمضي قدما يتطلب نهجا مشتركا بين الحزبين.