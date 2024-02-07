الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة تعديل موعد ومكان مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى الكأس

عامر حسين
عامر حسين

تحدث عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال عامر، في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد خلاف على الكابتن حسام حسن ويستحق أن يأخذ فرصة مع المنتخب، فالكرة بدون إخلاص لن تنجح".

وطالب عامر حسين أفراد المنظومة الكروية في مصر بضرورة مساندة المدير الفني للفراعنة حتى يتمكن من تحقيق نتائج جيدة نع الفريق الوطني.

أما فيما يتعلق بتعديل موعد ومكان مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس، أكد أن تغيير مكان مباراة الأهلي والزمالك يكون من خلال التفاوض بين الشركة المتحدة كشركة راعية واتحاد الكرة، والدولة المضيفة للمباراة، وحتى الآن لا يوجد تعديل لمكان المباراة، وبالتالي فالمباراة ستقام في موعدها حتى الآن.

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