ما هى الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى رفع القدرة على التركيز والانتباه؟

يعاني الكثير منا من مشكلة النسيان وعدم التذكر وهو ما يتسبب فى عدم قدرتنا على تذكر الأشياء بشكل سليم، ويرجع هذا الأمر نتيجة لعدم تناول الأطعمة الممتلئة بالفيتامينات اللازمة لمواجهة النسيان.



فكما جاء فى موقع "هيلث"، الصحي، فهناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين أ، ب، وتتمثل في مجموعة أطعمة مثل الآتي:

تناول الأطعمة الغنية بمادة الكولين، وهو أحد مشتقات "فيتامين ب"، وتوجد هذه المادة في الخبز الأسمر والحبوب الكاملة مثل البليلة والمكسرات.

فيتامين "أ"، لانه بيساعد فى تقوية الذاكرة، لذا يجب تناول ثمرة جزر يوميا أو فلفل اخضر، كما يوجد أيضا في السبانخ والملوخية.

الأوميجا ٣ مهمة جدا فى الفترة دى، وتوجد مادة الأوميجا 3 في الزيوت النباتية خاصة زيت الزيتون وزيت السمك وزيت كبد الحوت والمكسرات والمأكولات البحرية.

الزنك.. مهم جدا لأولادنا خلال فترة امتحانات الثانوية العامة تناول الأطعمة الغنية بالزنك وده هنلاقيه في المأكولات البحرية، والمكسرات مثل عين الجمل، والفول السوداني.



خلال وجبة الإفطار يجب الحرص على تناول الخبز الأسود بدلا من الفينو، وتناول ملعقة من العسل الأسود.

خلال وجبة الغداء، الحرص على تناول الأسماك والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، والحرص على تناول طبق من السلطة مع الاستعانة بالبروتين داخل السلطة.

قبل النوم يجب الحرص على تناول كوب زبادى لانه يحتوي على عنصر الزنك والكولين لتقوية الذاكرة.

المشروبات التي يجب تناولها لزيادة التركيز والانتباه:

عصير الليمون بالنعناع يزيد من التركيز

عصير الموز بالحليب خالى الدسم

مشروب الزنجبيل، يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ مما يزيد من قوة التركيز والإنتباه، وتقوية الذاكرة.

تناول المياه بإنتظام، يزيد الذاكرة والقدرة على الفهم، وقد أظهرت دراسة حديثة أن قلة شرب الماء لها تأثيرا سلبيا حيث يزيد من القلق والتشتت الذهني.