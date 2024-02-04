الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الكشف المبكر عن أمراض الكبد.. التركيز على الأطعمة المطهية جيدًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد الكشف المبكر عن أمراض الكبد أمرًا بالغ الأهمية وإجراء اختبارات وظائف الكبد وفحص البطن بالموجات فوق الصوتية يمكن أن يوفر معلومات مهمة حول حجم الكبد ووظيفته، مما يساعد في التشخيص المبكر وبدء العلاج.

احم نفسك من التعرض للإصابة بسرطان الكبد وتخلص من السموم بهذه الطرق

ووفقًا لموقع timesofindia الكبد هو أكبر عضو في الجسم، للكبد وظائف متعددة مثل التمثيل الغذائي، والتحكم في تخثر الدم، والتحكم في درجة الحرارة، وإنتاج البروتين،  تتأثر وظائف الكبد بعدة أسباب مثل التهاب الكبد الفيروسي (أ، ب، ج، د، هـ) والتهاب الكبد الكحولي، والكبد الدهني، أعراض التهاب الكبد مثل فقدان الشهية، والغثيان، والحمى الخفيفة، والشعور بالضيق، وأحيانًا فضفاضة الحركة، وآلام المفاصل.

ويعد الكشف المبكر عن أمراض الكبد أمرًا بالغ الأهمية للإدارة الفعالة والوقاية من المضاعفات، فالتعرف على أعراض التهاب الكبد، مثل فقدان الشهية والغثيان والحمى والشعور بالضيق وآلام المفاصل وتغير لون البول والعينين والجلد إلى اللون الأصفر، يمكن أن يؤدي إلى التدخل في الوقت المناسب، علاوة على ذلك، فإن الخضوع لاختبارات وظائف الكبد، بما في ذلك زمن البروثرومبين، وفحوصات البطن بالموجات فوق الصوتية يمكن أن توفر معلومات مهمة حول حجم الكبد ووظيفته، مما يساعد في التشخيص المبكر وبدء العلاج.

بالإضافة إلى الرعاية الطبية السريعة، فإن اعتماد تغييرات معينة في نمط الحياة يمكن أن يخفف بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الكبد ويعزز صحة الكبد بشكل عام. 

فيما يلي بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله:

إن تناول نظام غذائي منتظم ومتوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة أمر ضروري لوظيفة الكبد المثلى.

 اختر الأطعمة المقلية محلية الصنع: على الرغم من أن الاعتدال هو المفتاح، إلا أنه يمكن تضمين الأطعمة المقلية محلية الصنع في نظامك الغذائي. ومع ذلك، من الضروري استخدام زيوت الطبخ الصحية وتجنب الاستهلاك المفرط إعلان

التركيز على الأطعمة المطهية جيدًا: التأكد من طهي الأطعمة جيدًا، وخاصة اللحوم والدواجن، لتجنب خطر الإصابة بالالتهابات التي قد تؤدي إلى إجهاد الكبد. 

حافظ على رطوبة جسمك: يعد الترطيب الكافي أمرًا حيويًا لصحة الكبد. يساعد شرب الكثير من الماء على طرد السموم ويدعم وظائف الكبد المثلى. الحصول على التطعيم: التطعيم ضد التهاب الكبد B هو إجراء وقائي حاسم ضد هذه العدوى الفيروسية.

 استشر مقدم الرعاية الصحية للتأكد من أنك مطلع على التطعيمات. لا تفعل ذلك من أجل صحة الكبد تجنب أطعمة الشوارع والعصائر غير الصحية: يمكن أن تحتوي أطعمة الشوارع والعصائر غير المبسترة على البكتيريا والفيروسات الضارة، مما يشكل خطر الإصابة بالعدوى المنقولة بالغذاء والتي قد تضر الكبد. 

الامتناع عن الإفراط في استهلاك الكحول: الإفراط في استهلاك الكحول هو السبب الرئيسي لتلف الكبد ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الكبد الموجودة. 

الابتعاد عن العلاجات غير العلمية: الاعتماد على علاجات غير مثبتة أو غير علمية لأمراض الكبد يمكن أن يكون ضارًا. من الضروري طلب المشورة الطبية من متخصصي الرعاية الصحية المؤهلين للتشخيص والعلاج المناسبين.

 ومن خلال دمج هذه التغييرات البسيطة والفعالة في نمط الحياة وإعطاء الأولوية للكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة والتعرف على الأعراض، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات استباقية نحو الحفاظ على صحة الكبد المثالية.

إن حماية هذا العضو الحيوي لا تعزز الصحة العامة فحسب، بل تضمن أيضًا حياة نابضة بالحياة ومرضية وخالية من عبء الأمراض المرتبطة بالكبد.

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