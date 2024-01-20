احم نفسك من التعرض للإصابة بسرطان الكبد وتخلص من السموم بهذه الطرق

يعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، بما في ذلك التوت والخضر الورقية والخضروات الصليبية، أحد أفضل الطرق لرعاية الكبد من الداخل إلى الخارج، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الأطعمة والخضروات التى تساهم فى تنقية الكبد من السموم وتنظيفه بالكامل.

الخضروات والفاكهة

وفقا لموقع health تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، على منع وتقليل تراكم الدهون في الكبد عن طريق زيادة الشبع، مما قد يساعد في تعزيز فقدان الدهون، ويمكن أن تساعد المواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات، مثل الكاروتينات والبوليفينول، في منع إصابة الكبد بالمشكلات الصحية.

فوجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن زيادة تناول الخضروات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 39%، وأن كل زيادة بمقدار 100 جرام يوميًا في تناول الخضروات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 4% .

الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على عدد من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والتي قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض كبدية معينة، فقد تساعد هذه المركبات في الوقاية من أمراض الكبد وتحسينها عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وإنتاج المواد المسببة للالتهابات التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا، فيمكن إضافة مسحوق الزنجبيل والزنجبيل الطازج إلى عدد من الأطباق الحلوة والمالحة، مما يجعله مكونًا هاما لمن يعانون من أمراض الكبد.

الثوم:

الثوم مليء بالمواد الداعمة للكبد، بما في ذلك الأليسين والألينين والأجوين، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في الجسم، فقد يساعد تناول الثوم بانتظام على تحسين صحة الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد وحتى تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد.

على سبيل المثال، في دراسة أجريت عام 2019 وشملت 9944 شخصًا بالغًا صينيًا، ارتبط تناول الثوم الخام مرتين أو أكثر في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 23% مقارنة بعدم تناول الثوم الخام أو تناول الثوم الخام أقل من مرتين في الأسبوع.