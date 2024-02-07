الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: حزمة الدعم الاجتماعى بمثابة انحياز واضح من الدولة للمواطن

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن حزمة الدعم الاجتماعي التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة انحياز واضح من الدولة للوقوف بجانب المواطن المصري في تلك الأزمات الاقتصادية الحالية.

دعم الدولة للمواطن 

وأكد السعيد، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل بكل قوة لدعم المواطن المصري بشكل سريع، وحتى يكون المواطن قادرًا على توفير احتياجاته الشخصية.
وأضاف في حديثه، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بالتركيز على القطاع الاقتصادي دليل على اهتمام الدولة بتعزيز قدرة المواطن المصري على مواجهة الأزمات.

دعم القدرة الشرائية للمواطن 


وأشار إلى أن المواطن له الأولوية في التفكير لدى القيادة السياسية بشكل كبير، لذا ما حدث اليوم من زيادات في الأجور أمر معتاد من الرئيس السيسي. 

أسامة السعيد نائب رئيس تحرير الأخبار اكسترا نيوز الحزم الاقتصادية رفع الحد الإدنى للأجور

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