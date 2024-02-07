الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم اعتذار القطبين.. مكاسب عديدة لبطولة رابطة الأندية المحترفة

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية المحترفة

نجاحات عدة حققتها بطولة رابطة الأندية المحترفة في نسختها الحالية على الرغم من اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة في النسخة الحالية: 

- حضور السعة الكاملة للجماهير في أكثر من مباراة في هذه البطولة على رأسهم مباريات المصري وبيراميدز والاتحاد السكندري وسيراميكا والاتحاد السكندري وانبي.

- إشادة الأندية من الناحية الفنية بالبطولة في ظل توقف مسابقة الدوري وكأس مصر بسبب الارتباط ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

- ⁠رغم إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس أمم اسيا إلا أن بطولة الرابطة لقت متابعة وإقبال جماهيري وإعلامي بعد مراعاة الرابطة وإدارة المسابقات إقامة المباريات في مواعيد بعيد عن مباريات كأس الأمم الأفريقية والآسيوية.

- ⁠تم تعديل المجموعات لتقام من ٤ مجموعات اعمالًا بمبدأ تمافؤ الفرص خاصة بعد اعتذار ناديي الاهلي والزمالك اصبح عدد الفرق ١٦ فريق وبالتالي في حالة إقامة نظام البطولة من ٣ مجموعات سيكون هناك مجموعتين ٥ فرق ومجموعة واحدة تضم ٦ فرق، وكان مقررا أن يتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات  الثلاث ثم أفضل ثاني وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ فرص لأن هناك مجموعتين  ستلعب ٤ مباريات ومجموعة ستلعب ٥ مباريات، وهذا هو السبب الرئيسي في إقامة البطولة من ٤ مجموعات كل مجموعة تضم ٤ فرق.

- بطل رابطة الأندية يشارك في بطولة السوبر الرباعية التي ستقام بالإمارات كما حدث في نسخة الموسم الماضي ومشاركة نادي سيراميكا.

- ⁠تم تعديل المجموعات ونظام المباريات وإخطار  الأندية بها قبل المباريات بوقت كاف.

- إقامة مباريات الأدوار النهائية في حالة إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل باللجوء لضربات الترجيح مباشرة، وإلغاء الوقت الإضافي في مباريات دور الثمانية والأربعة فقط.

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