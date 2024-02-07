"صبحى" يلتقي رئيس الاتحاد المصرى والعرب للمينى فوتبول بالعاصمة الإدارية

التقى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأربعاء، أحمد سمير، رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول، لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة.

أكد وزير الرياضة الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

من ناحيته، قدم أحمد سمير، رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة د.أشرف صبحي؛ على الدعم الدائم للاتحاد، لافتًا إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوي الجمهورية، تنسيقًا مع الوزارة.

تشارك وزارة الرياضة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى؛ لتطوير الريف المصرى بالمحافظات، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع.