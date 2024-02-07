الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": القرارات الرئاسية الأخيرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

ويشير الحزب إلى حرص الرئيس السيسي، على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

txt

مسؤول بـ"حماة الوطن" يدعو لحل مشكلات الفلاحين ومضاعفة تمويل الثروة الحيوانية

txt

قيادية بـ"حماة الوطن": استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني بالقضايا الاقتصادية اختيار موفق

وأكد حماة الوطن، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وتوجه الحزب بالتحية للرئيس السيسي على هذه القرارات، وحرصه الدائم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. 

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي التحديات الراهنة المواطنين السيسي الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية