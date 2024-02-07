"حماة الوطن": القرارات الرئاسية الأخيرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

ويشير الحزب إلى حرص الرئيس السيسي، على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

وأكد حماة الوطن، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وتوجه الحزب بالتحية للرئيس السيسي على هذه القرارات، وحرصه الدائم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.