مسؤول بـ"حماة الوطن" يدعو لحل مشكلات الفلاحين ومضاعفة تمويل الثروة الحيوانية

قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن اهتمام الحوار الوطني في أولى جلساته المرتقبة بالمحور الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار سيكون له دور بارز في الخروج بمقترحات بناءة تحقق نمو اقتصادي متميز وتوفر حلول للتحديات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على مناحي الحياة، ومنها ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي وكذلك وارتفاع اسعار السلع.

تجار العملة

وأشاد الجمال، في تصريحات له اليوم، بتدخل الجهات الرقابية وجهود الدولة في الضرب بيد من حديد على تجار العملة والمحتكرين للسلع الذي انعكس على تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء وبالتبعية أسعار الذهب وكذلك بدء الانخفاض في أسعار السلع تباعا.

واقترح رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن في ورقة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، عدد من النقاط التي يجب الاهتمام بها لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وهي تعتمد على ضرورة توفير الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني والتي يتطلب توفيرها تدبير دولار لحين توصين هذه المنتجات محليا.

القطاع المصرفي

ودعا المهندس محمد الجمال إلى ضرورة تدخل الدولة مع القطاع المصرفي لتوفير قروض الإنتاج الحيواني خاصة أن البنك يوفر قروضا بسعر فائدة مرتفع جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يمثل عائقا في تحمل فوائد كبيرة على عمليات الإقراض.

وأشار الجمال إلى أن هناك الكثير من الفلاحين والمزارعين أصبحوا متعثرين لدى البنوك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم الوفاء بالتزاماتهم، ولذلك لا بد من إعفاء الفلاحين من دفع الفوائد والاكتفاء بأصل الدين بعد دراسة أسباب التعثر ووضع ضوابط مناسبة لذلك.

وناشد بضرورة مضاعفة حجم تمويل الثروة الحيوانية الحالي للمساهمة في مضاعفة إنتاجنا من الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق المصري وتوفير سلالات من الأبقار والجاموس عالية الإنتاج سواء من الألبان أو اللحوم وتوعية المربيين بأهمية شراء هذه السلالات خاصة صغار المزارعين بالريف.

أكد محمد الجمال ضرورة تفعيل مشروع تسمين البتلو بشكل عملي قابل للتطبيق والمراجعة وتوفير الأمصال واللقاحات وتفعيل دور ادارة الطب البيطري بشكل أكبر.

وطالب بضرورة التوسع في الرقعة الزراعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية بالقري في زراعة المحاصيل المطلوبة وكذلك تقدم تيسيرات في معدات الري بالرش أو التنقيط، وتوفير الاسمدة اللازمة لعمليات الزراعة وكذلك البذور والتقاوي عالية الانتاجية بأسعار مناسبة تجعل الفلاح يقبل عليها.

أكد ضرورة عودة عمل المشرف الزراعي الذي يتجول بالزراعات المختلفة لمعاينتها وفحص إن كان بها أمراض او تحتاج لرعاية، خاصة وتنبيه وتوعية المزارع ليتلافى المشكلة من البداية ويحافظ على زراعته.

دعا الجمال إلى الاهتمام بتكنولوجيا الأبحاث الخاصة باللقاحات واستحداث سلالات حيوانية متميزة وتناسب وطبيعة البيئة المصرية.

وشدد على أنه كلما توافرت مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة والاعتماد على المنتج المحلي، وتطويره كلما توافرت السلع بأسعار مناسبة بالأسواق.