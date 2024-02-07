الأربعاء.. بلينكن يلتقي "أبو مازن" في الضفة الغربية

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في رام الله، الأربعاء المقبل، حسبما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

ويأتي اجتماع بلينكن مع عباس بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، بهدف تحقيق الهدف النهائي المتمثل في أن تكون المجموعة قادرة على حكم الضفة الغربية وقطاع غزة الموحدين.

يأتي ذلك وسط تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

وحث بلينكن مرارا رئيس وزراء إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للتصدي لعنف المستوطنين الإسرائيليين.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عقوبات على أربعة إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية، وقد التقى بلينكن مع عباس في جميع رحلاته إلى المنطقة.