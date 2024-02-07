الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: العالم يدخل "حقبة الفوضى" ومجلس الأمن يعاني من انقسامات

جوتيريش
جوتيريش

قال أنطوني جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم يدخل حقبة الفوضى ومجلس الأمن يعاني من انقسامات.  

وشدد جوتيريش على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار إنساني على الفور في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط. 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن "قلقه بشكل خاص" إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز بعد ذلك على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

قال جوتيريش للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: "إنني منزعج بشكل خاص من التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز بعد ذلك على رفح - حيث يتم الضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين في بحث يائس عن الأمان".

وقف اطلاق فوري 

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وكرر الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وأضاف أن الوضع في غزة يشكل “جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي” يهدد المنطقة برمتها.

جوتيريش حقبة الفوضى انقسامات غزة

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