الأمين العام لهيئة كبار العلماء: ما يدور على الأراضي الفلسطينية يثبت ازدواجية المعايير

قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، اليوم الأربعاء، إن ما يدور على الأراضي الفلسطينية، يثبت ازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم الذي يدعي التحضر والعدالة في قيادته للقضايا الدولية.

ونبه شومان - -خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للتصوف بالعراق، إلى ما أن يدور على الأراضي الفلسطينية من جرائم "إبادة جماعية" على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب عليها من مجازر على مسمع ومرأى من العالم كله، وسط صمت مخز ومعيب، رغم اقتراب حصيلة الضحايا إلى المائة ألف شخص بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا مع دعم غربي معلن وواضح، منددا باستمرار آلة التدمير الإسرائيلية في الفتك بالمزيد من أبناء الشعب الفلسطيني.

استهداف العديد من الدول الإسلامية بأساليب متعددة

ولفت شومان إلى أن "ما يمر به العالم من أحداث مؤسفة وكوارث متلاحقة لم يكن العالم الإسلامي بمعزل عنها، حيث تم استهداف العديد من الدول الإسلامية بأساليب متعددة، منها بث الفتن التي أشعلت حروبا عسكرية بين دول إسلامية بل أشعلتها بين أبناء الدولة الواحدة في العديد من الدول الإسلامية مثل: ليبيا، سوريا، اليمن، العراق، وأفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية التي مزقتها حروب الفتنة الداخلية".