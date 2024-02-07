الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توفير 1350 فرصة عمل للشباب بالفيوم

ملتقي توظيف الفيوم
ملتقي توظيف الفيوم

افتتحت مديرية العمل بمحافظة الفيوم، ملتقى توظيف يوفر 1350 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، بالتعاون مع نادى الصفوة الرياضى، وذلك بمشاركة 15 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها فى مختلف القطاعات.

توفير فرص عمل فى مختلف المجالات 

وفَر فرص عمل في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الزجاج والفايبر والأمن والحراسة والغزل والنسيج والقطاع الطبي وتعبئة الحبوب الغذائية وصناعة الورق وغيرها، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكذلك إفتتاح معرض للملابس الجاهزة والمفروشات والمشغولات اليدوية كنماذج نجاح لفتيات جرى تدريبهن بالمديرية علي مهن التفصيل والمشغولات اليدوية، والتى قامت بعمل مشروعات صغيرة توفر لهم دخل ثابت وتوفر فرص عمل للفتيات، وذلك فى إطار جهود المديرية ومكاتبها ومناطقها التابعة فى توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين بالتنسيق والتعاون مع شركات ومصانع القطاع الخاص تحت إشراف الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة.

وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير مديرية العمل بالفيوم، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، وتدريب الشباب وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، والتنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية لتسهيل حصوله على الدعم اللازم لبدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

ملتقي توظيف الفيوم 

 وأضافت مدير المديرية أن الملتقى شارك في افتتاحه عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعلي ابو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي، والدكتورة هالة حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد خالد معروف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الفيوم، ومن مديرية العمل أحمد حسن مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وعلي السيد إبراهيم مديرمكتب تشغيل الفيوم، وحماده البدوي مدير ادارة التشغيل بالمديرية، وعبدالله منصور مدير مكتب تشغيل كوم أوشيم، ورأفت جورج ممثل جهاز تنمية المشروعات فرع الفيوم.

وأشارت مدير المديرية، أنه خلال فعاليات الإفتتاح جرى التأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدني للأجور، فى كافة الفرص المتاحة، وشروط ومميزات الوظائف، كما تضمنت الوظائف فرص عمل لذوى الهمم داخل المنشآت لإستياء نسبة الـ 5 % المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة بمنشآت القطاع الخاص والتى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، كما سبق عملية التوظيف ومقابلة الشركات إرشاد وظيفي للشباب والفتيات من مديرى التشغيل بالمديرية، لتوعية الشباب الراغب فى العمل بحقوقهم وواجباتهم فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتلبية احتياجات الشركات من العمالة المطلوبة، مؤكدة على استمرار المديرية وأجهزتها من مكاتب التشغيل في المحافظة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تناسب جميع المؤهلات وأيضًا العمالة الفنية والعادية.

وزارة العمل ملتقى توظيف فرصة عمل ذوي الهمم محافظة الفيوم

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