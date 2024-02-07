الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبول استئناف "نبوية أنوش" على حكم حبسها بتهمة التحريض على الفجور

ارشيفية
ارشيفية

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها نبوية أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

وذكر الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة، بالحبس 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صورًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.

وجاء الحكم على نبوية أنوش بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث توضح الدعوى أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة نبوية جمعة والشهيرة بـ"نبوية أنوش" صاحبة قنوات يوميات أنوش وأنوش أبسط خلق الله، للمحاكمة الجنائية.

المحكمة الاقتصادية نبوية أنوش النيابة العامة قنوات يوميات أنوش وأنوش التحريض ع الفسق

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