الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تلتقى مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة سبل التعاون

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، وجيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. 

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان  في مجال المرأة، مستعرضة جهود المجلس وإنجازاته فيما يخص المبادرة الوطنية "دوي يا نورة" لتمكين الفتيات، التى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها، وتشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

الفتيات والأطفال في قطاع غزة


وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن مدى حزنها لما  يحدث للسيدات والفتيات والأطفال في قطاع غزة بفلسطين حاليًا من قتل ودمار ومجاعة تودى بحياتهم.

فيما أعربت ليلى بكر عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين في تمكين المرأة والفتاة في كافة المجالات، وتطلعها للمزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين من أجل تمكين المرأة المصرية.

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المديرة الإقليمية صندوق الأمم المتحدة مجال المرأة

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